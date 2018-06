Even schrikken: Mbappé staakt training 13 juni 2018

Frankrijk hield gisteren even zijn adem in toen Kylian Mbappé bij de ochtendtraining na enkele minuten de training in Istra al moest afbreken. Het 19-jarige toptalent van PSG kreeg in een duel met Adil Rami een tik tegen de linkerenkel. De jonge spits probeerde na verzorging verder te doen, maar besloot toch snel de kleedkamer op te zoeken. Later meldde Mbappé op zijn twitteraccount dat hij in orde is. Een hele opluchting want Mbappé is een basispion en scoorde vier keer in vijftien interlands. Meer zorgen zijn er om Djibril Sidibé, die volgens l'Equipe wel eens forfait zou moeten geven. De flankaanvaller sukkelt met knieproblemen en Mathieu Debuchy moet zich klaarhouden als vervanger. 'Les Bleus' beginnen zaterdag aan het WK tegen Australië.

