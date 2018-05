Even ploegmaat geweest van Jo Baetens 17 mei 2018

00u00 0

Hij herinnert het zich vaag, maar Andrea Anastasi was ploegkapitein bij Falconara toen een jonge Belg eind jaren tachtig kwam testen bij deze Italiaanse club. Tarcisio Pacetti, de toenmalige clubmanager, had immers een boon voor Jo Baetens, hoofdaanvaller bij VC Lennik met internationale klasse. Met de hulp van Marc Pincé, organisator van het toenmalige wereldtoernooi Flanders Volley Gala in Sint-Niklaas, kreeg Baetens de kans om twee testmatchen te spelen aan de zijde van Anastasi op het Duitse toernooi in Bottrop. Tot een transfer kwam het niet. Baetens zou de voorkeur geven aan een verlengd verblijf bij Lennik. Hij stierf in 1993 op 29-jarige leeftijd na een hartstilstand. (BrV)