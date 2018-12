Even pauzeren met protesteren als president op tv komt 11 december 2018

Enkele gele hesjes troepen samen om te luisteren naar wat Emmanuel Macron hen te zeggen heeft. Gisteren hield de Franse president zijn langverwachte toespraak tot de natie, na de golf van protest die nu al weken door zijn land trekt. Maar of de toegevingen van Macron voldoende zullen zijn om deze gele hesjes uit hun tentje te verdrijven, is lang niet zeker. De president trekt onder meer het minimumloon op met 100 euro per maand, moedigt werkgevers aan om hun personeel een eindejaarsuitkering te betalen en maakt overuren belastingvrij. Hoe hij dat alles gaat betalen, zei hij er niet bij. "Macron voert een toneelstukje op", liet één van de voormannen van de gele hesjes optekenen.

