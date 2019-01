Even paniek rond Malinovskyi 10 januari 2019

Malinovskyi blesseerde zich tijdens de voormiddagtraining aan de enkel en trok vroeger naar binnen. Zonder erg evenwel, hij traint vandaag gewoon weer mee. Ook Alejandro Pozuelo trok vroeger naar de kleedkamer, hij had last van stramme spieren. Vandaag oefent Genk een eerste keer om 14u in La Nucia tegen het Nederlandse Fortuna Sittard.

