Even paniek om vallende brokstukken van Gentse snelwegbrug 20 augustus 2018

00u00 0

Enkele brokstukken zijn zaterdag naar beneden gevallen van het viaduct B401 in Gent. Enkele bezorgde buurtbewoners verwittigden meteen de hulpdiensten, uit vrees voor een ramp zoals in Genua. De brandweer kwam met een klimteam ter plaatse om de brug te inspecteren. "Het bleek uiteindelijk enkel om wat gruis te gaan", klinkt het bij de brandweer. In het verleden zijn er al stukken beton van de 'fly-over', zoals hij in de Gentse volksmond heet, naar beneden gekomen door betonrot. In 2014 kreeg het volledige viaduct aan de bovenkant een renovatie, die 7,5 miljoen euro kostte.

HLN