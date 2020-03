Exclusief voor abonnees Even minder fijn stof, maar uw verwarming deed daling al teniet 28 maart 2020

De voorbije week hing er ook beduidend minder fijn stof in de lucht in ons land. "Al had dat vermoedelijk meer te maken met meteorologische omstandigheden dan met de coronamaatregelen", zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. "Begin deze week was er veel wind, en samen met de aangevoerde lucht vanuit Scandinavië zorgde dat ervoor dat het fijn stof zich snel verspreidde. Maar de voorbije dagen was er minder wind, bovendien kwam die uit het oosten. Die meer vervuilde lucht uit Oost-Europa heeft ervoor gezorgd dat de fijnstofconcentraties weer toenemen. Daarnaast zitten we massaal thuis, met de verwarming aan. Zeker in slecht geïsoleerde woningen zorgt die voor het nodige fijn stof. Het positieve effect van minder uitstoot door het verkeer wordt zo wat tenietgedaan." (StV)

