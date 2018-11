Even geen zorgen voor Kovac 08 november 2018

Op de dool in de Bundesliga, maar op koers in de Champions League. Geen vuiltje aan de lucht gisteravond voor Bayern München, dat eenvoudig afrekende met AEK Athene. Lewandowski bracht der Rekordmeister vanaf de stip op voorsprong. Het 48ste doelpunt voor de Pool, die daarmee naast Shevchenko en Ibrahimovic op de zevende plek kwam op de topscorerslijst aller tijden van de Champions League. Geen 40 minuten later wipte hij meteen over de Oekraïner en de Zweed. Lewandowski tekende ook voor de 2-0. Hij kan nu de jacht inzetten op de 50 CL-goals van Thierry Henry. Zo kan trainer Robert Kovac heel even zijn zorgen vergeten. Bayern komt dankzij de zege op kop in groep E en is quasi zeker van de 1/8ste finales. (SJH)