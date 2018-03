Even geen trajectcontrole op E40 15 maart 2018

00u00 0

Op de E40 is de trajectcontrole tussen Wetteren en Erpe-Mere in beide richtingen weggehaald. Het gaat om een tijdelijke ingreep, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. De bruggen waaraan de snelheidscamera's hangen, worden immers gerenoveerd. Na de werken worden ze opnieuw opgehangen. Een exacte timing is er niet, maar dat zou ten laatste in het najaar gebeuren. Mogelijk komt er in de tussentijd een gewone flitspaal langs de E40, maar dat is niet zeker. (DM)