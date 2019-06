Exclusief voor abonnees Even geen politiek voor Maggie De Block 17 juni 2019

De politieke beslommeringen mochten afgelopen weekend even aan de kant voor uittredend minister Maggie De Block. Zij keek als fiere moeder toe hoe haar dochter, Julie Asselman (31), in het huwelijksbootje stapte. Asselman verloor twee jaar geleden plots haar echtgenoot op zijn 35ste aan een hartprobleem. Zes maanden later leerde ze Jimmy Vanderstraeten (39) kennen, een blonde boerenzoon die net als zij uit Merchtem komt. "Ik wil niet rouwen, ik wil leven", zei ze daar toen over.

