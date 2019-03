Even geel geroken: ook Gilbert klaar voor toplente 18 maart 2019

"Wacht maar tot zondagavond." Een zelfvervullende voorspelling, deed Philippe Gilbert na zijn bijna-stunt van zaterdag in de koninginnenrit. 46 seconden kwam hij na een monstervlucht van 140 kilometer tekort op de Col de Turini om de... gele trui te grijpen. Het leverde hem de voorlopige tweede plaats op in het klassement. Maar die ging zondag in rook op. Gilbert loste op de Côte de Peille al uit het peloton, liep binnen op zes minuten en viel terug naar plaats vijftien. Laat het slechts een voetnoot zijn, na een ijzersterke Parijs-Nice. "Ik teer op een uitstekende conditie en voel me klaar voor het klassieke voorjaar", maakte hij de correcte round-up. (JDK)