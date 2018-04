Even doorbijten 03 april 2018

Vier tafels en 34 mannen met een stevig gebit. Meer heb je niet nodig om een piramide te maken, zo bewees Antwerps kunstenaar Ruben Bellinkx afgelopen weekend in Oostende. In het kader van kunstenfestival 'Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam' plaatste hij aan de Koninklijke Villa zijn 'bouwwerk' neer. Hoe de mannen de tafels in de lucht houden, wil de kunstenaar niet verklappen. Na 20 minuten doorbijten moest het publiek het plein dan ook verlaten zodat niemand kon zien hoe de piramide werd afgebroken. (LBB)

