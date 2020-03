Exclusief voor abonnees Even beter, maar alsnog overleden Antoinette Van Geert (94) uit Wichelen 26 maart 2020

Antoinette Van Geert (94) uit Lede lag even in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Toen het beter leek te gaan, mocht ze terug naar home De Molenkouter, waar ze verzorging kreeg op de corona-afdeling. "Ze stelde het initieel nog relatief goed", zegt burgemeester Kenneth Taylor. Helaas stierf Antoinette zondag alsnog. "Ze overleed in alle stilte in haar vertrouwde omgeving." (DVL)

