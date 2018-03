EVC Beselare-ZwevEgem SP. 2-2 12 maart 2018

Halverwege de eerste helft profiteerden de bezoekers van een mistrap over de bal van verdediger Delbare. Defoirdt dook alleen voor doel op (0-1). Kort daarvoor had Delbare de bal, na een corner aan de overzijde, nipt over doel gekopt. Na een dieptepass van Ledure bracht Bovyn zijn ploeg langszij. Nog voor de pauze was Six dicht bij de 2-1, maar zijn poging werd door een verdediger van de lijn gekeerd. Onmiddellijk na de pauze trapte Ledure de rode lantaarn, na een fout op uitblinker Bovyn, toch op voorsprong, maar Cappelier zorgde met een rechtstreeks in doel getrapte corner alsnog voor een gelijkspel.

