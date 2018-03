EVC Beselare-SK NIeuwkerke 1-4 05 maart 2018

Verhaeghe opende met een kop- en lobbal, de score. De match leek vroegtijdig gespeeld want kort daarvoor had Monteiro rood gekregen voor een fout, gevolgd door tweemaal geel voor een protesterende Houbaert. Met negen tegen elf bracht Ledure zijn ploeg vanaf de stip, na een fout op Wade, langszij. Nog voor de pauze kon Gwenn Malfait, na fout van Delbare op Bryan Verhaeghe, zijn ploeg op voorsprong trappen. Toen Malfait halverwege de tweede periode zijn tweede penalty, na een fout van Ledure, mocht binnentrappen, was de match gespeeld.