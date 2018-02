EVC Beselare-SK Geluwe 0-3 12 februari 2018

Binnen het kwartier legde Geluwe de match in een definitieve plooi. Bij de 0-1 werd Deltour alleen voor doel afgezonderd. Drie minuten later mocht Deneve een verre inworp ongehinderd binnenkoppen. Beselare holde meteen achter de feiten aan, maar had pech, toen Maus de lat trof. Geen 1-2, maar kort na de pauze wel 0-3. Deltour trof de paal waarna Debrabandere de terugkaatser in doel trapte. Na een fout op de gretig ingevallen Jonas Six, kreeg Ledure de kans op de 1-3, maar Verstraete pareerde zijn elfmeter. Six trof nog de paal zodat de verdiende eerredder tegen een weliswaar sterker Geluwe uitbleef.