EVC Beselare-Dottenijs SP. A 1-3 26 maart 2018

De thuisploeg speelde een sterke eerste helft en kwam op voorsprong, toen Maus de bal na een door Ledure doorgekopte inworp van Delbaere, in doel devieerde. Op het halfuur was Bovyn dicht bij de 2-0, maar hij tikte een center van Kaliev over doel. Na de pauze was Dottenijs sterker. Lecoustre stelde op aangeven van Carlier, gelijk. Eén minuut nadat Bovyn de 2-1 voor een leeg doel over trapte, beging Ederlindo aan de overzijde een penaltyfout. Sourdeau zette de elfmeter om. Lecoustre, na een flankvoorzet van Carlier, besliste een kwartier voor tijd de match.

