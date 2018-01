EVC Beselare-Deerlijk Sport 1-3 00u00 0

De thuisploeg had geen vat op uitblinker Bultynck, die de score opende uit de draai met een overhoekse trap in doel. Een verdiende voorsprong. Eén minuut later pareerde bezoekend doelman Vervaeck een vrijschop van Woets. Nadat Bultynck de lat trof, kon Delbaere met een kopbal na assist Maus, aan de overzijde gelijkstellen. Op slag van rust trof Bultynck de paal, maar had wel succes, toen hij halverwege de tweede periode aan de tweede paal in de rebound na een corner die eerst op de lat botste, scoorde. In de slotfase besliste niet toevallig Bultynck de wedstrijd. Scheldeman kwam nog dicht bij de 2-3.

