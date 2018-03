Evacueren in de sneeuw: ook dat moet Belgische soldaat kunnen 02 maart 2018

Zo'n 110 Belgische militairen zijn de afgelopen twee weken op sneeuwtraining geweest in Oostenrijk. De soldaten van het 12de en 13de bataljon Lichte Infanterie - Defensies oudste eenheid - streken neer in het kamp Seetaler, 100 kilometer ten westen van Graz. Ze trotseerden er temperaturen tot -27 graden om hun vaardigheden in sneeuw en ijs aan te scherpen. "Want onze eenheden kunnen overal ter wereld ingezet worden en moeten dus voorbereid zijn op alle mogelijke weersomstandigheden", klink het. Zo leerden ze slachtoffers evacueren, lange afstanden overbruggen op langlaufski's, een kamp opzetten in een besneeuwde omgeving en eigenhandig een beschermende iglo bouwen. De snipers kregen ook schietoefeningen. De soldaten brachten zelfs de nacht door in hun iglo's, waar de temperatuur gemiddeld 0 graden bedroeg. (KSN)

