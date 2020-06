Exclusief voor abonnees Eva De Roo is mama van Lucca 06 juni 2020

"Alle meisjes zijn gewaarschuwd: ons zoontje Lucca Paternoster is geboren." Zo maakte Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo (32) de komst van haar eerste kindje bekend. Het jongetje kwam maandag ter wereld in het UZ Brussel. De Roo postte een foto van zichzelf met de guitige Lucca en één met papa Jan Paternoster (31), de zanger van Black Box Revelation. Het koppel leerde elkaar in 2017 kennen tijdens de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker en stapte vorig jaar in het huwelijksbootje.

