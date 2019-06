Exclusief voor abonnees Eva Daeleman 05 juni 2019

Als rasechte Oostendenaar ben ik ontgoocheld over de uitspraak van Eva Daeleman over nachtlawaai. Oostende heeft veel meer rustige plaatsen dan die paar bruisende straten. Eva was ook niet verplicht om in het centrum te wonen - er zijn zoveel straten in onze stad. En was het lawaai op zomerse avonden er niet eerst? Als men de binnenstad kiest, dan weet men dat er op verschillende momenten activiteiten worden georganiseerd die met lawaai gepaard gaan. Spijtig dat zij haar klacht zo maar op sociale media gooit. Ze had beter tijdens haar slapeloze nacht de uitspraak 'bezint eer ge begint' ter harte genomen. Als ze graag in Oostende woont, waarom dan zo negatief reageren? Ik heb trouwens nog nooit een hotelgast of vrienden horen klagen over nachtlawaai.

Christine Verhaghen, Oostende

