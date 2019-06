Exclusief voor abonnees Eva Daeleman M/V van de week 08 juni 2019

00u00 0

Met een hoop verwensingen werd Eva Daeleman deze week ei zo na uit Oostende gejaagd. Het voormalige VRT-gezicht had het namelijk aangedurfd op Instagram een opmerking te maken over het nachtlawaai in de badstad. Nou, viel dat even verkeerd. "Wat dacht dat yoga-BV'tje wel?" Nachtlawaai is nochtans een ernstig probleem, dat het verdient om aangekaart te worden. Rust is een mensenrecht. Niet plooien, Eva, tenzij op je yogamat.