Eva Daeleman laat yogastudio achter en verhuist naar Oostende 26 november 2018

Voormalig radio- en televisiepresentatrice Eva Daeleman zal in 2019 haar woonplaats Mechelen verlaten. Ze verhuist naar Oostende om de rust van de zee op te zoeken. Dat meldde ze zelf op Instagram. "Lieve mensen, ik krijg langs verschillende kanten bezorgde vragen over Studio Stil." Ze heeft het over de Mechelse yogastudio die ze in 2017 opstartte en uitbaat. Daar komt binnenkort echter verandering in: ze zal de dagelijkse beslommeringen volgend jaar overlaten aan iemand anders. "Het is mijn yogababy die op eigen benen staat. In 2019 volg ik mijn droom en verhuis ik naar zee. Zoals het een goede moeder betaamt, blijf ik zorg dragen voor m'n kind - maar wel vanop een afstand. Een moeder hoort los te laten. Het geweldige Team Stil blijft de missie van 'Yoga To The People' uitdragen en zelf kom ik regelmatig workshops geven en blijf ik de yogareizen en -weekends begeleiden. Mijn droom is een trager leven aan de kust in Oostende." (TK)

