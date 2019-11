Exclusief voor abonnees Euthanasie: groen licht voor onbeperkt geldige wilsverklaring 27 november 2019

De Kamercommissie voor Gezondheid heeft het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat de wilsverklaring bij euthanasie onbeperkt geldig maakt. Socialisten, liberalen, groenen en PVDA stemden voor. "De wilsverklaring elke vijf jaar vernieuwen, is een onnodige administratieve verplichting voor de patiënt. Wanneer iemand zich bedenkt, kan de wilsverklaring op elk moment weer worden ingetrokken", zegt Barbara Creemers (Groen) die het wetsvoorstel indiende. N-VA, Vlaams Belang en CD&V namen niet aan de stemming deel omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken. "Commissievoorzitter Thierry Warmoes (PVDA-PTB) heeft de stemming doorgedrukt terwijl de bespreking niet afgerond was. Uit protest met de ongeziene gang van zaken hebben we de commissie verlaten", reageerde Valerie Van Peel (N-VA).

