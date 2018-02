Eurowings begint met businessclass op longhaul 17 februari 2018

Lagekostenmaatschappij Eurowings, die eigendom is van Lufthansa, heeft aangekondigd dat het tegen deze zomer begint met een nieuwe, volwaardige business class op langeafstandsvluchten. De nieuwe BIZclass gaat van start in april, in eerste instantie op vluchten vanuit Duitsland (Düsseldorf) naar de Verenigde Staten. De stoelen en het interieur zullen gebaseerd zijn op degene die moedermaatschappij Lufthansa gebruikt in zijn A340's en A330's, maar dan wel in een andere kleur. Met het invoeren van een echte zakenklasse op een lagekostenvlucht is Eurowings sowieso een pionier. (JL)