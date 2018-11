Eurostar vraagt om obussen thuis te laten 06 november 2018

00u00 0

Enkele dagen voor de honderdste verjaardag van het einde van WO I, op 11 november, herinnert Eurostar z'n reizigers eraan dat het verboden is om obussen mee te nemen op de hogesnelheidstrein. "Als je tijdens de herdenkingsperiode reist, denk er dan aan dat je geen bommen, granaathulzen (volledige of gedeeltelijke) of wapens, echt of namaak, aan boord kan brengen", tweette de spoormaatschappij. "Als je ze meebrengt, zullen ze in beslag worden genomen door de beveiliging en bestaat het risico dat het station ontruimd moet worden." Obussen uit WO I, vaak omgevormd tot souvenirs of bloempotten, zorgden bij Eurostar al vaker voor vals alarm. Zo werd in 2015 nog de internationale terminal van het Gare du Nord in Parijs geëvacueerd nadat een man op de trein wilde stappen met een onschadelijk gemaakte obus.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN