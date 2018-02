Eurostar lanceert loyaltyprogramma 03 februari 2018

00u00 0

Club Eurostar: dat is de naam van het nieuwe getrouwheidsprogramma van Eurostar. Als je lid wordt als reiziger, geniet je van meer flexibiliteit tijdens je reis en krijg je ook extra voordelen naargelang het aantal reizen dat je jaarlijks maakt. Met de punten die je spaart tijdens je reizen, kun je tickets of upgrades kopen. Per geboekt ticket krijg je één punt voor elke pond die je besteedt.