Eurosongwinnares Netta beschuldigd van plagiaat 05 juli 2018

De twee componisten van 'Toy', Het nummer waarmee de Israëlische Netta het Eurovisiesongfestival won, worden beschuldigd van plagiaat. Volgens Universal Music Group leenden ze grote stukken van 'Seven Nation Army' van The White Stripes. De componisten kregen twee weken geleden een brief van de platenmaatschappij in de bus en één van hen vloog gisteren zelfs nog naar Los Angeles om een oplossing te vinden. Het zou gaan om gelijkenissen in het ritme tussen de nummers, niet in de melodie of bij de tekst.

