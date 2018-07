Europol maakt 'Panini-stickers' van moordenaars 12 juli 2018

00u00 1

Vanaf vandaag maakt Europol met een soort van virtuele 'Panini-stickers' jacht op moordenaars, overvallers en andere zware gangsters. De 25 voortvluchtigen worden afgebeeld in een voetbalshirt met het logo van FAST, het politieteam dat hen probeert op te sporen. Zo vormen ze samen "een WK-ploeg van criminelen". "Maar dit is geen spelletje", benadrukt Europol-woordvoerster Tine Hollevoet. Door de opvallende presentatie hoopt de politiedienst dat de gezichten blijven 'plakken'. Onder de gangsters ook één persoon die door de Belgische politie wordt gezocht: de 51-jarige Jean-Claude Lacote. Niet alleen vermoordde hij in 1996 een Britse zakenman in De Haan, hij wordt ook verdacht van een reeks oplichtingen. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN