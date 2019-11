Exclusief voor abonnees Europol jaagt op 74 'big bosses' van drugsmaffia 27 november 2019

00u00 0

Europol heeft een lijst van 125 'high profile' targets opgesteld binnen de internationale drugsmaffia. Die maffia, die bakken geld verdient en gelinkt is aan andere zware criminaliteit en zelfs terrorisme, wordt door 21 internationale taskforces binnen Europol opgejaagd. "Sinds eind 2018 hebben we 125 mensen geïdentificeerd en aangeduid als kopstuk binnen de internationale drugswereld", zei Europol-topvrouw Christine De Bolle tijdens de voorstelling van het grote drugsrapport. "Vanuit Europol ondersteunen we 31 internationale onderzoeken." Sinds eind vorig jaar wist de Europese politiedienst in samenwerking met de politiediensten van de lidstaten al 400 verdachten op te pakken, onder wie 51 mensen van de 'high profile'-lijst. Om ook de andere 74 kopstukken op te pakken, vraagt De Bolle dat de strijd tegen drugs een prioriteit wordt en dat er nog meer wordt ingezet op het uitwisselen van informatie - tussen de Europese veiligheidsdiensten onderling, maar ook met andere landen. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu