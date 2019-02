Europese verkiezingen zullen tonen hoe veilig onze gegevens zijn 27 februari 2019

De Europese verkiezingen zullen in mei duidelijk maken hoe we er voor staan wat betreft de digitale bescherming van gegevens in Europa. Dat zegt Giovanni Buttarelli, de Europese topambtenaar die belast is met de toepassing van de reglementering over de bescherming van de privacy. Het gaat meer bepaald om de GDPR, of 'General Data Protection Regulation'. "Het systeem is kwetsbaar voor manipulatie door personen met een politieke agenda die het vertrouwen van de bevolking en de samenleving willen ondermijnen", zei Buttarelli. "We moeten voorkomen dat er onwettelijke inmenging is bij de verkiezingen."

