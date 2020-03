Exclusief voor abonnees Europese topclubs tonen zich solidair Duitse 'G4' maken 20 miljoen euro vrij voor overige teams 27 maart 2020

00u00 0

De Duitse Champions League-deelnemers Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen maken 20 miljoen euro vrij om concurrerende teams in de eerste of tweede Bundesliga die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, te ondersteunen. Volgens de Duitse voetballiga gaat het om 12,5 miljoen euro aan nog te verdelen inkomsten uit televisierechten, 7,5 miljoen euro zou uit de financiële reserves van de clubs in kwestie komen. "Deze campagne toont aan dat solidariteit geen loos begrip is in het Duitse voetbal", vertelde DFL-voorzitter Christian Seifert. "De Duitse voetballiga is de betrokken clubs erg dankbaar."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis