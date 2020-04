Exclusief voor abonnees Europese tickets toch verdeeld volgens de stand 23 april 2020

Schrokken de fans van Club Brugge zich een hoedje, gisterochtend, toen even dreigde dat hun club zou veroordeeld worden tot de Europa League? Don't blame the pianist. UEFA communiceerde warrig inzake het toekennen van de Europese tickets voor volgend seizoen in competities die voortijdig worden stopgezet - in casu de Jupiler Pro League. Nogal wat Europese topclubs willen dan de clubcoëfficiënt als criterium gebruiken. Veel federaties hingen gistermorgen aan de lijn bij UEFA om duidelijkheid te vragen. Die kwam er: de Europese tickets zullen toegekend worden op basis van 'sportieve gronden' - lees: de competitierangschikking. De stand in 1A na 29 speeldagen - met Club Brugge als kampioen - zal vandaag op het Uitvoerend Comité van UEFA officieel worden bekrachtigd. (SK)

