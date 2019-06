Exclusief voor abonnees Europese Spelen 29 juni 2019

Het Belgische kwartet in de ploegenachtervolging is gisteren als zevende en laatste geëindigd in de eerste ronde. Moreno De Pauw, Fabio Van Den Bossche, Jules Hesters en Gerben Thijssen legden de zestien ronden (of 4 km) in de Minsk Arena af in 4:05.118, 12 seconden trager dan de Russen die met 3:53.104 de toptijd klokten Gilke Croket finishte als zestiende en laatste in de finale van de scratch, die de Nederlandse Kirsten Wild won Gerben Thijssen werd achtste in de puntenkoers, een mooie prestatie voor de jonge pistier. (BF)