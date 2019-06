Exclusief voor abonnees Europese Spelen 13 juni 2019

De afvaardiging is een stuk kleiner dan vier geleden - 50 atleten versus 117 in 2015 - maar dat belet de Belgen niet om met redelijk wat ambitie naar de tweede editie van de Europese Spelen te trekken, in het Wit-Russische Minsk. In 2015 keerden de Belgen met 11 medailles (4 gouden, 4 zilveren en 3 bronzen) terug uit Baku. Nu ligt de klemtoon vooral op de sporten waarin kwalificatiepunten te verdienen zijn voor Tokio 2020 - in het schieten en tafeltennis zijn zelfs olympische tickets te verdienen - of die tevens als een Europees kampioenschap staan ingeschreven, zoals in het judo en boksen. In dat opzicht zijn alle ogen bij de Belgen gericht op judoka's Matthias Casse, Toma Nikiforov, Charline Van Snick en Sami Chouchi. Dé blikvanger in de delegatie is evenwel turnster Nina Derwael. De wereld- en Europees kampioen wil haar oefeningen vooral verder finetunen tijdens de Europese Spelen, die op 21 juni beginnen. (VH)

