Europese luchthavens kosten milieu jaarlijks 33 miljard euro 04 juni 2019

De milieukosten van 33 Europese luchthavens samen bedragen 33 miljard euro. Dat blijkt uit een studie besteld door Europees commissaris voor Transport Violeta Bulc. "Eerlijk, we dachten dat dit cijfer echt lager zou liggen", aldus Bulc in 'La Libre Belgique'. De milieukosten omvatten de impact van geluidsoverlast, CO2-emissies en de invloed op de klimaatverandering. De studie wordt pas later officieel gepubliceerd, maar de cijfers werden al gelekt aan luchtvaartmaatschappijen.

