Exclusief voor abonnees Europese lente wenkt BLOED, ZWEET EN 2 RODE KAARTEN, MAAR... 27 november 2019

00u00 0

Club Brugge trapte de deur van de Europese lente in. Al heeft het in Galatasaray tot minuut 92 moeten wachten voor Krépin Diatta de verlossende 1-1 heerlijk tegen de touwen krulde. Bloed, zweet en kaarten kostte het. Diezelfde Diatta trok gek van vreugde zijn shirt uit. Clinton Mata brak de hoekschopvlag in tweeën met een karatekick. Ze kregen allebei hun tweede geel karton en zijn zo geschorst voor de laatste groepswedstrijd. Dom. Club zal het duo missen. Maar zelfs dan blijft de kans erg groot dat blauw-zwart ook na de winterstop in de Europa League zal voetballen. Enkel als Galatasaray wint op Paris Saint-Germain, en Club thuis dan niet tegen Real Madrid wint, eindigen de Bruggelingen laatste. Maar dit geven ze niet weg, toch? (NVK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu