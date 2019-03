Europese halve finale voor Van Rossom 09 maart 2019

Sam Van Rossom staat in de halve finales van de EuroCup. Met Valencia won hij overtuigend het tweede duel bij Rytas Voilius met 56-71, wat de stand in deze kwartfinaleserie op 2-0 bracht. Van Rossom was goed voor 5 punten, 5 rebounds en 5 assists. In de halve finale treft Valencia de winnaar van het duel Unics Kazan-Krasnodar (1-1). (RBE)