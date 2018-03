Europese Commissie geen fan van onbelast bijverdienen Redactie

14 maart 2018

Als je 500 euro per maand onbelast mag bijverdienen, wordt het mogelijk interessanter om een voltijdse job in te ruilen voor een deeltijdse en wat bij te klussen. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie ons land in een tussentijdse evaluatie van het beleid. Ze vreest dat verschillende maatregelen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken - zoals ook de uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel en gepensioneerden - een negatieve impact kunnen hebben op de sociale zekerheid. Mensen die deels bijklussen, zullen bovendien minder sociale rechten opbouwen. De maatregel werd door de federale regering goedgekeurd in het Zomerakkoord, maar raakte nog niet door het parlement. De Franstalige Brusselaars riepen een belangenconflict in, waardoor de stemming met minstens 60 dagen werd uitgesteld. (ARA)

