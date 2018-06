Europese Centrale Bank oordeelt vandaag over afbouw stimulusprogramma 14 juni 2018

De bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) komen vandaag samen in Riga, volgens hoofdeconoom Peter Praet om te bespreken of het stimulusprogramma kan worden afgebouwd. Nog tot september koopt de ECB maandelijks voor 30 miljard euro aan schuldpapier op, om de Europese economie wat meer zuurstof te geven. Grote vraag is wat er daarna zal gebeuren. Economen en marktexperts gaan er algemeen van uit dat de ECB niet van vandaag op morgen zal stoppen met die aankopen, om te grote schokken te vermijden. Maar volgens uitspraken van hoofdeconoom Peter Praet, vorige week, is het wel tijd om het einde van dat stimulusprogramma te bespreken. "De signalen die de inflatie richting onze doelstelling (net geen 2%, red.) duwen, zijn aan het verbeteren. Zowel de onderliggende kracht van de economie in de eurozone als de impact daarvan op de lonen geeft ons vertrouwen", klinkt het. De inflatie kwam in mei uit op 1,9%, zij het vooral door de stijgende energieprijzen, en de werkloosheid zakte tot 8,5%, het laagste peil sinds 2008. Of dat ook wil zeggen dat de ECB al met haar bedenkingen en beslissingen over de afbouw van dat aankoopprogramma naar buiten zal komen, valt nog af te wachten. Hoogstwaarschijnlijk volgen de precieze details pas later. "We geloven niet dat de ECB gemakkelijk flexibiliteit en manoeuvreerruimte zal weggeven", klinkt het bij ING.

