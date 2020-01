Exclusief voor abonnees Europese autoverkoop zal voor het eerst in zeven jaar dalen 23 januari 2020

Verwacht wordt dat de autoverkoop in Europa dit jaar met 2% daalt. Dat is alvast de prognose van ACEA, de vereniging van Europese autobouwers. Het zou de eerste daling zijn in zeven jaar. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in Europa nog met 1,2% toe. Toen werden 15,3 miljoen nieuwe wagens ingeschreven. In België ging het om een stijging van 0,1%. Volgens ACEA-voorzitter Michael Manley, ook topman van autobouwer Fiat Chrysler, is de nieuwe lage-emissietechnologie duur. "We vinden vooral dat transport en mobiliteit voor iedereen betaalbaar moeten blijven, om het even waar iemand leeft in Europa of wat zijn of haar financiële middelen zijn."