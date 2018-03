Europese auto van het jaar komt uit Gent 06 maart 2018

00u00 0

Goed nieuws voor Gent: de Volvo XC40 (foto), die sinds november vorig jaar van de band rolt in de Volvofabriek daar, is gisteren door een jury van 60 autojournalisten uitgeroepen tot 'Europese auto van het jaar'. De terreinwagen is het eerste model dat in Gent gebouwd wordt op het nieuwe platform voor compacte wagens. Het is ook de eerste keer dat de Zweedse autobouwer in de prijzen valt bij de verkiezing, die elk jaar gehouden wordt in aanloop naar het autosalon van Genève. Vorig jaar was de Peugeot 3008 de winnaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN