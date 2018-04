EUROPEES VOLLEYBAL 04 april 2018

In de Final 6 van de Champions League zijn nog twee Belgen in de running voor de Final Four. En ze nemen het tegen elkaar op: Sam Deroo, ploegkapitein bij de Red Dragons, met zijn Poolse club Kedzierzyn tegen Vital Heynen, de afscheidnemende bondscoach van België. Heynen heeft met Friedrichshafen de Duitse beker al op zak en heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales voor de titel. Kedzierzyn is op twee speeldagen van de play-offs autoritair leider