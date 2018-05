Europees plan tegen plastic is zelf rommeltje: rietje verboden, dekseltje waar het doorgaat niet EUROPEES PLAN TEGEN PLASTIC ZELF ROMMELTJE Redactie

29 mei 2018

00u00 0 De Krant Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in de oceaan zijn. Om dat te voorkomen, komt de Europese Commissie met een groot actieplan. Een verbod op producten als plastic wattenstaafjes en een vermindering van het gebruik van plastic afhaalbakjes liggen op tafel. Maar of dat haalbaar én genoeg is? "Eigenlijk is het dweilen met de kraan open."

Komt dit plan er echt?

Voorlopig is dat onduidelijk. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft aangedrongen om er snel werk van te maken. Voor de verkiezingen van mei volgend jaar moet het actieplan aangenomen zijn. Het betekent dat het Europees Parlement en de raad van ministers ermee moeten instemmen. "We staan aan het begin van het wetgevend traject", zegt europarlementariër Bart Staes (Groen), die de maatregelen positief onthaalt. "Er is politieke wil om dit nog deze legislatuur rond te krijgen."

Blijft wel de vraag of alle lidstaten hiervoor gewonnen zijn. Recycling Netwerk Benelux, een koepel van milieuorganisaties, is voorzichtig optimistisch. "We horen bemoedigende geluiden", zegt directeur Rob Buurman. "Maar het zou best kunnen dat de lidstaten verdeeld zijn. Het is onduidelijk wat de Zuid- en Oost-Europese lidstaten ervan denken. In het verleden waren vooral de Britten sceptisch bij dergelijke maatregelen, maar het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie én neemt zelf maatregel na maatregel tegen plastic. Ik verwacht daarom minder weerstand."

Wat zijn de gevolgen?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN