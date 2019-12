Exclusief voor abonnees Europees klimaatplan wil rekeningrijden (ook bij ons) verplichten 12 december 2019

Met de gisteren voorgestelde 'Green Deal' wil Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Er moeten onder meer 2 miljard bomen worden geplant en 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto's bij komen. Het economische model van fossiele brandstoffen en vervuiling is volgens Commissievoorzitster Ursula von der Leyen het model van het verleden. Dus zal Europa een vorm van rekeningrijden verplichten, waarmee de kostprijs van de vervuiling aan de weggebruikers wordt aangerekend. De Commissie overweegt rekeningrijden in meerdere lidstaten in te voeren en de prijs afhankelijk te maken van de vervuiling van het vervoermiddel. Op de klimaatconferentie in Madrid zakte België eerder deze week van plaats 31 naar 35 in de ranking van de internationale Climate Change Performance Index (CCPI). Daarmee hoort ons land niet langer bij de middelmatige klimaatleerlingen, maar bij de zwakke. (LB)

