Exclusief voor abonnees European Open rekent op Goffin 19 juni 2019

00u00 0

118 dagen voor het begin van de vierde editie van de European Open is de ticketverkoop alvast van start gegaan. Na een succesvol toernooi in 2018 - 24.500 toeschouwers kwamen naar de Lotto Arena om Kyle Edmund te zien zegevieren - hopen de organisatoren en toernooidirecteur Dick Norman op de ingeslagen weg verder te gaan. "Het is duidelijk dat het toernooi aan naambekendheid heeft gewonnen", zei de West-Vlaamse ex-speler. "Niet alleen krijgen we meer aanvragen voor sponsoring en hospitality, maar ook spelers durven sneller hun deelname toezeggen." Gisteren konden dan ook al de namen van David Goffin - hij blijft de voornaamste vaandeldrager -, Steve Darcis, Gaël Monfils, Diego Schwartzman en Frances Tiafoe bekendgemaakt worden. Met een doorgedreven promotie op de tennisclubs hopen ze het toeschouwersrecord alvast scherper te zetten, temeer daar Goffin vorig jaar verstek moest geven met een elleboogblessure en met Ruben Bemelmans de enige Belg er in de eerste ronde al uitlag. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis