Europa column 21 maart 2019

00u00 0

De brexiteers vergastten ons de voorbije weken op mooi spektakel. In prachtige bewoordingen kraamden ze de grootste onzin uit over hun land en over Europa. Fraaie retoriek kan niet genoeg worden geprezen. Ze is op onze scholen geen prioriteit meer, te oordelen aan de verzwonden verbale virtuositeit van onze politici. Op een paar uitzonderingen na, en u mag ze zelf uitkiezen, zijn de meesten geen bevlogen redenaars. Correctie: soms zijn ze wel bevlogen. Maar zelden redenaars. Jammer. Het is niet fijn luisteren naar lieden die op saaie manier de waarheid vertellen. Ook het tegendeel is trouwens niet goed: het Britse recept, in mooie zinnen onzin opdissen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Europa

politiek

China

verkiezingen