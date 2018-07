Europa wil weten wat u denkt over de zomertijd 06 juli 2018

Bent u fan van de zomertijd of niet? Dat wil Europa graag weten. Tot 16 augustus kunnen alle EU-burgers hun zegje doen over het systeem. Online staat een formulier waar je je argumenten kwijt kan. De uitkomst van die enquête wordt meegenomen in het debat over het afschaffen van de zomertijd in de hele Europese Unie. In februari nam het parlement nog een resolutie aan waarin wordt aangemaand nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het systeem. Volgens tegenstanders verstoort de regeling de biologische klok van mens en dier.