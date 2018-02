Europa wil meer dan 10 batterijfabrieken 13 februari 2018

De Europese Commissie wil snel inspelen op de groeiende vraag naar batterijen voor elektrische auto's. EU-commissaris voor Energie Maros Sefcovic schat dat Europa meer dan tien gigafabrieken nodig zal hebben. En de tijd dringt, want Europa hinkt achterop in vergelijking met Amerikaanse en Aziatische batterijproducenten. Sefcovic hoopt in 2025 een jaarlijkse capaciteitvan 100 gigawattuur te halen. Ter vergelijking: de gigafabriek die Tesla opgetrokken heeft in de woestijn van Nevada is goed voor een capaciteit van 35 gigawattuur. Als Europa snel wil reageren, is samenwerking onvermijdelijk. De Europese Investeringsbank staat al klaar met geld om de projecten te ondersteunen. Maar dat zal niet volstaan. Ook de overheden moeten dringend investeren, zo zegt Sefcovic.

