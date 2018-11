Europa wijst volksraadpleging over brexit af 29 november 2018

De Europese bevolking zal niet de kans krijgen zich in een referendum over de brexit uit te spreken. De Europese Commissie heeft de oproep van een burgerinitiatief daartoe afgewezen omdat de kwestie buiten de bevoegdheid van de EU valt. De initiatiefnemers vinden dat alle Europese burgers zich moeten kunnen uitspreken over het Britse vertrek uit de unie. Indien hun voorstel wél was goedgekeurd, hadden ze nog de handtekening van 1 miljoen Europeanen uit minstens zeven lidstaten moeten verzamelen. De Commissie betreurt de beslissing van het VK om op 30 maart uit de EU te stappen, maar zegt ook het resultaat van het brexit-referendum te respecteren. (SPK)