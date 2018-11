Europa weer kritisch voor onze begroting 22 november 2018

Net als in 2016 en 2017 krijgt België de waarschuwing van de Europese Commissie dat de begroting van 2019 niet aan de afspraken dreigt te voldoen. Volgens de regering-Michel klokt België volgend jaar af op een tekort van 0,8%, Europa gaat echter uit van 1,3%. Er zijn vijf landen die de stempel 'risicovol' meekregen. Naast België en Slovenië zijn dat de zogenaamde 'Club Med-landen' Frankrijk, Spanje en Portugal. De kansen dat België op het strafbankje komt te zitten, lijken eerder klein. Europa heeft namelijk de handen vol met de Italiaanse regering, die het pas echt bont maakt. Volgens Belgisch begrotingsminister Wilmès is er geen vuiltje aan de lucht. "We beseffen dat de begroting niet helemaal voldoet, maar kiezen bewust voor een saneringsbeleid." (DDW)

